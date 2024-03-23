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В Кишиневе проходят весенние ярмарки: Где можно купить что-то вкусненькое и эксклюзивное, а также поддержать отечественного производителя — публикуем адреса

Подобные ярмарки проводятся с целью поддержки местных производителей и предоставления кишиневцам доступа к сельскохозяйственной продукции.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Кишинева сообщает, что в выходные, 23—24 марта, в секторах столицы пройдут различные ярмарки-продажи отечественной продукции и товаров с целью поддержки местных производителей и предоставления кишиневцам доступа к сельскохозяйственной продукции. сезона.

Буюканы

На территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефан чел Маре, 202), 23 марта состоится ярмарка «EcoLocal» с местными продуктами питания и непродовольственными товарами, организованная Ассоциацией экологических и ремесленных потребителей и производителей.

По адресу — бул. Штефан чел Маре, 103 (рядом с кинотеатром «Patria Loteanu») — 23—24 марта пройдет ярмарка «Дворовая распродажа».

В парке «Алунелул» (Каля Ешилор, 11/4) — 23—24 марта состоится ярмарка отечественных производителей «Cămara Fest».

Рышкановка

На улице Мирон Костин 13/1 (около сквера) — 23—24 марта пройдет ярмарка выходного дня местных производителей.

Чеканы

На ул. Мирча чел Бэтрын (пересечение с ул. П. Заднипру) с 18 марта по 21 апреля проходит Весенняя ярмарка.

Центр

На Площади Великого Национального Собрания до 31 марта проходит «Весенняя ярмарка» по продаже традиционных изделий народных промыслов, тематических сувениров и продуктов питания, а также продуктов быстрого питания, снеков, выпечки, кондитерских изделий.