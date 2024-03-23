В Кишиневе проходят весенние ярмарки: Где можно купить что-то вкусненькое и эксклюзивное, а также поддержать отечественного производителя — публикуем адреса

Мэрия Кишинева сообщает, что в выходные,
Буюканы
На территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефан чел Маре, 202), 23 марта состоится ярмарка «EcoLocal» с местными продуктами питания и непродовольственными товарами, организованная Ассоциацией экологических и ремесленных потребителей и производителей.
По адресу — бул. Штефан чел Маре, 103 (рядом с кинотеатром «Patria Loteanu») —
В парке «Алунелул» (Каля Ешилор, 11/4) —
Рышкановка
На улице Мирон Костин 13/1 (около сквера) —
Чеканы
На ул. Мирча чел Бэтрын (пересечение с ул. П. Заднипру) с 18 марта по 21 апреля проходит Весенняя ярмарка.
Центр
На Площади Великого Национального Собрания до 31 марта проходит «Весенняя ярмарка» по продаже традиционных изделий народных промыслов, тематических сувениров и продуктов питания, а также продуктов быстрого питания, снеков, выпечки, кондитерских изделий.