В Кишиневе проходят весенние ярмарки: Где можно купить что-то вкусненькое и эксклюзивное, а также поддержать отечественного производителя — публикуем адреса

Мэрия Кишинева сообщает, что в выходные, 23—24 марта , в секторах столицы пройдут различные ярмарки-продажи отечественной продукции и товаров с целью поддержки местных производителей и предоставления кишиневцам доступа к сельскохозяйственной продукции. сезона.