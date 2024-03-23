Вузы Самары начали переходить на дистант после теракта в Подмосковье

Дистанционно сегодня будут учиться и студенты СамГУПС — как в головном вузе, так и в филиалах. В Самарском политехе занятия будут проходить в штатном режиме, однако отменены все массовые мероприятия, запланированные на эти выходные. Также отменен День открытых дверей в Самарском государственном колледже.