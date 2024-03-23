Вузы Самары начали переходить на дистант после теракта в Подмосковье

Учебные заведения Самарской области начали отменять очные занятия и массовые мероприятия. Это связано с терактом в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье 22 марта 2024 года, где, по последним данным, погибли более 60 человек, в том числе дети, и пострадали свыше 140 человек.
— В связи с трагическими событиями в Подмосковье принято решение об отмене всех массовых мероприятий, запланированных на эти выходные в университете. 23 марта занятия будут проходить в дистанционном формате, — сообщили в пресс-службе Самарского университета им. С. П. Королева.
Дистанционно сегодня будут учиться и студенты СамГУПС — как в головном вузе, так и в филиалах. В Самарском политехе занятия будут проходить в штатном режиме, однако отменены все массовые мероприятия, запланированные на эти выходные. Также отменен День открытых дверей в Самарском государственном колледже.
Учащихся вузов призывают сохранять спокойствие.