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В Волгоград придет долгожданное потепление до +14 градусов

В Волгоградской области весна все увереннее входит в свои права. Синоптики обещают жителям региона солнечные и теплые выходные.

Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 94% 756 мм рт. ст. +12°
Источник: Волгоградская правда

Согласно данным Волгоградского гидрометцентра, в субботу, 23 марта, в области воздух днем прогреется до +4… +9 градусов. Утренний туман развеется, и выглянет солнце. Ожидается умеренный ветер с порывами 6−11 м/с.

24 марта станет еще теплее, столбики термометров днем покажут +7…+12 градусов.

Осадков не ожидается, дни будут ясными и солнечными. Правда, ночами еще прохладно, местами может подморозить до −2.

Весенняя погода порадует волгоградцев и в начале новой рабочей недели. Так, в понедельник, 25 марта, в дневные часы ожидается до +14 градусов.

Однако в первый месяц весны погода часто бывает обманчивой, поэтому одевайтесь по погоде и будьте здоровы!