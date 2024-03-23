В Волгоград придет долгожданное потепление до +14 градусов

Согласно данным Волгоградского гидрометцентра, в субботу, 23 марта, в области воздух днем прогреется до +4… +9 градусов. Утренний туман развеется, и выглянет солнце. Ожидается умеренный ветер с порывами 6−11 м/с.
24 марта станет еще теплее, столбики термометров днем покажут +7…+12 градусов.
Осадков не ожидается, дни будут ясными и солнечными. Правда, ночами еще прохладно, местами может подморозить до −2.
Весенняя погода порадует волгоградцев и в начале новой рабочей недели. Так, в понедельник, 25 марта, в дневные часы ожидается до +14 градусов.
Однако в первый месяц весны погода часто бывает обманчивой, поэтому одевайтесь по погоде и будьте здоровы!