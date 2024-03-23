Концерт Агутина и Варум в «Екатеринбург-Экспо» перенесли с 24 марта

Как указано в Telegram-канале концертной площадки, новая дата проведения концерта еще неизвестна. Решение о переносе концерта было принято после теракта 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
«Сообщаем, что запланированный на 24 марта концерт Анжелики Варум и Леонида Агутина будет перенесен. Новая дата будет объявлена в ближайшее время. Скорбим вместе со всей страной», — указано в сообщении.
Напомним, что свердловские власти отменили все развлекательные мероприятия. В Екатеринбурге на мультимедийных экранах появились изображения «свечи памяти», также в городе возникли стихийные мемориалы, куда люди несут цветы в память о погибших к теракте.