Минздрав Беларуси готов оказать помощь пострадавшим в теракте в Крокус Сити Холл

В Министерстве здравоохранения Беларуси выразили готовность оказать помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
В сообщении говорится, что министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев 22 марта созвонился с министром здравоохранения России Михалом Мурашко. Ходжаев выразил искренние соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холл». Кроме того, он подчеркнул, что Министерство здравоохранения Беларуси готово помочь коллегам из России в оказании всей необходимой помощи пострадавшим.
Уточняется, что белорусская сторона готова организовать выезд высококвалифицированных бригад, направить необходимые медикаменты, запасы донорской крови, а также ее компонентов. Также была предложена помощь психотерапевтов и психологов для работы с пострадавшими и их родственниками.