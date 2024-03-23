Минздрав Беларуси готов оказать помощь пострадавшим в теракте в Крокус Сити Холл

В сообщении говорится, что министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев 22 марта созвонился с министром здравоохранения России Михалом Мурашко. Ходжаев выразил искренние соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холл». Кроме того, он подчеркнул, что Министерство здравоохранения Беларуси готово помочь коллегам из России в оказании всей необходимой помощи пострадавшим.