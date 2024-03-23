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Минздрав Беларуси готов оказать помощь пострадавшим в теракте в Крокус Сити Холл

Минздрав Беларуси готов оказать помощь пострадавшим в теракте в Подмосковье.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве здравоохранения Беларуси выразили готовность оказать помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

В сообщении говорится, что министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев 22 марта созвонился с министром здравоохранения России Михалом Мурашко. Ходжаев выразил искренние соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холл». Кроме того, он подчеркнул, что Министерство здравоохранения Беларуси готово помочь коллегам из России в оказании всей необходимой помощи пострадавшим.

Уточняется, что белорусская сторона готова организовать выезд высококвалифицированных бригад, направить необходимые медикаменты, запасы донорской крови, а также ее компонентов. Также была предложена помощь психотерапевтов и психологов для работы с пострадавшими и их родственниками.