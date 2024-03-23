Вузы Екатеринбурга уходят на дистант после теракта в «Крокус сити холле»

Теракт в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел в пятницу, 22 марта. Неизвестные в камуфляже открыли стрельбу по людям, находившимся в зрительном зале и в фойе. Это случилось за 10 минут до начала концерта группы «Пикник». По предварительным данным, не менее 60 человек погибли, около 100 пострадали, среди них есть дети. По данным СМИ, нападавшие также использовали взрывчатку, в результате чего в концертном зале возник сильный пожар.