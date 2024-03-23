Вузы Екатеринбурга уходят на дистант после теракта в «Крокус сити холле»

Екатеринбургские вузы объявляют об отмене массовых мероприятий и переводе студентов на дистант после теракта в подмосковном «Крокус сити холле».
Ректор УрФУ порекомендовал институтам перейти на смешанный график, студенты будут учиться в гибридном формате. В вузе отменены все массовые мероприятия.
В УГГУ 23 марта должен был пройти день открытых дверей, но из-за трагедии мероприятие перенесли на другой срок.
В УрГАУ отказались от массовых мероприятий, 23 марта студенты будут заниматься в дистанционном формате.
В УГЛТУ студентов перевели на дистант до 25 марта включительно. В вузе отменен квест «Сказочная тайга».
Теракт в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел в пятницу, 22 марта. Неизвестные в камуфляже открыли стрельбу по людям, находившимся в зрительном зале и в фойе. Это случилось за 10 минут до начала концерта группы «Пикник». По предварительным данным, не менее 60 человек погибли, около 100 пострадали, среди них есть дети. По данным СМИ, нападавшие также использовали взрывчатку, в результате чего в концертном зале возник сильный пожар.
Ранее сообщалось, что митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений отреагировал на теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он рассказал, что просит помощи у Бога за тех, кто оказался в зоне теракта.