В Краснодарском крае вузы отменили занятия после теракта в «Крокусе» в МО

На Кубани студентов перевели на дистанционное обучение.
В соцсетях Кубанского государственного университета написали, что 23 марта в вузе считается днем контролируемой самостоятельной работы. В Кубанском государственном технологическом университете заявили, что обучение в этот день будет проходить онлайн.
Напомним, глава краевого центра Евгений Наумов сообщил об отмене всех массовых мероприятий. В городе усилили меры безопасности. В аэропорту Сочи усилили меры безопасности на входных группах в аэровокзальный комплекс и предполетных досмотрах. Обстановка на курорте спокойная.
Ранее мы сообщали, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших во время теракта в концертном зале.