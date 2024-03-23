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В ООН с размахом отметили Наурыз

Мероприятие прошло с участием послов и дипломатов из двенадцати стран, в которых отмечают День весеннего равноденствия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на «24KZ».

О важности праздника и его истории в нашей стране гостям рассказал постоянный представитель Казахстана при ООН Акан Рахметуллин.

По его словам, праздник символизирует культурную модернизацию, национальное единство нашего народа..

Свои поздравления всем, кто празднует Наурыз, по видеосвязи передал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В рамках мероприятия также прошёл конкурс детских рисунков..

«На празднике Наурыз рядом с юртами стоит алтыбакан и проводятся национальные игры — кокпар, кыз куу и борьба. Это всё это я изобразила в своей картине», — сказала участница выставки Дания Муканметкарим.