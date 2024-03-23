Более тысячи женщин работают в Узбекистане водителями такси

По данным ГНК, по состоянию на 1 марта зарегистрировано 420,8 тысяч самозанятых водителей такси. Из них более 161,6 тысяч оказывают услуги по перевозке пассажиров через интегрированные с налоговыми органами онлайн-агрегаторы. Примечательно то, что растет интерес женщин к этой сфере: 1 053 женщины-водителя работают через эти онлайн-сервисы.
В Узбекистане в качестве самозанятых зарегистрировано более 2,6 миллиона граждан, свыше 284 тысяч из них получили такой статус в 2024 году.
Самозанятые в Узбекистане работают на себя. Они не вправе привлекать наемных работников; не платят налоги, если их годовой доход не превышает 100 миллионов сумов. Для исчисления трудового стажа и пенсии самозанятые один раз в год на добровольной основе могут уплачивать социальный налог. В этих целях 68,5 тысяч самозанятых граждан уже уплатили 21,7 миллиардов сумов соцналога в 2024 году.
ГНК сообщает, что среди водителей, работающих через онлайн-агрегаторы:
- моложе до 30 лет — 59 274 человека;
- от 30 до 50 лет — 90 420 человек;
- старше 50 лет — 11 970 человек.
За первые 2 месяца 2024 года водители с помощью онлайн-агрегаторов получили доходы:
- до 1 миллиона сумов — 104 241 самозанятых;
- 1−2 миллиона — 24 350 самозанятых;
- 2−5 миллионов — 23 817 самозанятых;
- 5−10 миллионов — 7 887 самозанятых;
- 10−15 миллионов — 1 180 самозанятых;
- более 15 миллионов сумов — 189 самозанятых.
Напоминаем, Налоговый комитет легализует службы такси и самозанятых граждан, оказывающих услуги по перевозке пассажиров. Сведения об их доходах стали учитываться в экономической деятельности, включая стаж работы, ипотеку, потребительские кредиты, оплату товаров в рассрочку.