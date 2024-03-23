Более тысячи женщин работают в Узбекистане водителями такси

Самозанятые в Узбекистане работают на себя. Они не вправе привлекать наемных работников; не платят налоги, если их годовой доход не превышает 100 миллионов сумов. Для исчисления трудового стажа и пенсии самозанятые один раз в год на добровольной основе могут уплачивать социальный налог. В этих целях 68,5 тысяч самозанятых граждан уже уплатили 21,7 миллиардов сумов соцналога в 2024 году.