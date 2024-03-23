Белгидромет: прогноз погоды на трое суток оправдывается с точностью 96−98%

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прогнозы погоды по территории Беларуси на трое суток оправдываются с точностью 96−98%. Об этом рассказала корреспонденту БЕЛТА начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Татьяна Четырко.

«Как бы нам ни хотелось, но в ближайшем будущем прогнозировать погоду со стопроцентной точностью вряд ли получится. В настоящее время прогнозы погоды по территории Беларуси на трое суток оправдываются с точностью 96−98%. За 2023 год процент оправдываемости краткосрочных прогнозов погоды по областным центрам составил 95,9% при доведенном плановом значении 93%. Это достаточно высокий уровень. Но значит ли это, что нужно остановиться на достигнутом? Безусловно нет», — сказала Татьяна Четырко.



По ее словам, в планах — совершенствование собственных численных моделей, причем начало этой работы уже положено совместно с Институтом природопользования. «В конце 2023 года заменено оборудование доплеровского метеорологического радиолокатора в аэропорту Минск. Поэтому проблем с отсутствием радиолокационных данных в центральном регионе, которые наблюдались в прошлом году, надеемся, больше не возникнет», — добавила начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета.



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