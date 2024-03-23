В РЖД объявили о возврате билетов без удержания сборов до 26 марта

Пассажиры смогут вернуть билеты, в том числе приобретенные по невозвратному тарифу, без удержания дополнительных сборов до 26 марта 2024 года включительно, сообщили в РЖД. «До 26 марта включительно все пассажиры, желающие отказаться от поездки, могут оформить возврат билетов, в том числе приобретенных по невозвратному тарифу, без удержания дополнительных сборов — на сайте, в мобильном приложении “РЖД пассажирам” и в кассах дальнего следования», — говорится в сообщении.