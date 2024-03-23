Узбекский дзюдоист стал серебряным призером турнира «Большого шлема»

В борьбе за чемпионский титул наш соотечественник уступил российскому дзюдоисту Ивану Черных, который боролся в нейтральном статусе.
В Национальном олимпийском комитете отметили, что это шестая по счету медаль Нуриллаева на турнирах «Большого шлема». Кроме того, он записал в свой актив 700 очков для мирового и Олимпийского рейтингов.
Очередной турнир «Большого шлема» по дзюдо стартовал 22 марта в столице Грузии Тбилиси. В соревнованиях принимают участие свыше 500 спортсменов из 83 стран мира, в том числе и представители сборной Узбекистана.
Напомним, ранее узбекистанские бойцы заняли первое место на чемпионате мира по муай-тай.