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Узбекский дзюдоист стал серебряным призером турнира «Большого шлема»

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Представитель сборной Узбекистана по дзюдо Сардор Нуриллаев стал обладателем второго призового места очередного турнира «Большого шлема» в Тбилиси в весовой категории до 66 килограмм, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В борьбе за чемпионский титул наш соотечественник уступил российскому дзюдоисту Ивану Черных, который боролся в нейтральном статусе.

В Национальном олимпийском комитете отметили, что это шестая по счету медаль Нуриллаева на турнирах «Большого шлема». Кроме того, он записал в свой актив 700 очков для мирового и Олимпийского рейтингов.

Очередной турнир «Большого шлема» по дзюдо стартовал 22 марта в столице Грузии Тбилиси. В соревнованиях принимают участие свыше 500 спортсменов из 83 стран мира, в том числе и представители сборной Узбекистана.

Напомним, ранее узбекистанские бойцы заняли первое место на чемпионате мира по муай-тай.