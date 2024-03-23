Приграничный тур могут запустить между Беларусью и Россией

Председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый во время пресс-конференции «Развитие туриндустрии в Союзном государстве: новые возможности и вызовы», которая состоялась в Москве, сообщил, какие туры могут появиться в Союзном государстве, пишет БелТА.
Он отметил, что с российской стороны есть предложение сконцентрироваться на программе патриотических туров Союзного государства. Кроме того, он уточнил:
— Давно хотелось бы иметь продукт Союзного государства, куда были бы интегрированы именно приграничные территории.
Он пояснил, что указанный продукт должен носить не какой-то субсидийный, искусственный характер, а пользоваться естественным коммерческим спросом. Гулый отметил, на него могли бы быть предусмотрены льготы и скидки для школьников. Он заметил, что это был бы экскурсионный полноценный и неспешный тур по Союзному государству, который начинался бы в Москве, выступающей в качестве точки сбора.
— И дальше — по дороге на запад: через Смоленск (ночуя обязательно в Смоленске) мы бы перебирались в Могилевскую область, город Могилев, Минск, Полоцк, Витебск.
Гулый добавил, что после этого, дорога была на север в древнее Псковское княжество, Великий Новгород. Говоря про то, сколько бы мог длиться подобный тур, он назвал неделю, заметив, что это оказалось бы красивое недельное путешествие, предполагающее историческую логику, смену картинок природного ландшафта.
— Завершалось бы путешествие в Санкт-Петербурге, но не затрагивало бы его, где и так профицит туристического потока.
Озвученный тур, допустил он, мог быть действовать круглогодично.
— Таких сегментов очень много: начиная от развития речного туризма в Беларуси и заканчивая массой других вещей, — заметил Гулый.
Тем временем белоруска Василевская сказала, что чувствует себя хорошо перед полетом на МКС.