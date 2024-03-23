Приграничный тур могут запустить между Беларусью и Россией

Он пояснил, что указанный продукт должен носить не какой-то субсидийный, искусственный характер, а пользоваться естественным коммерческим спросом. Гулый отметил, на него могли бы быть предусмотрены льготы и скидки для школьников. Он заметил, что это был бы экскурсионный полноценный и неспешный тур по Союзному государству, который начинался бы в Москве, выступающей в качестве точки сбора.