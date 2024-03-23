К зданию посольства России в Астане несут цветы

Корреспондент Zakon.kz узнала, что свои соболезнования выразили представители столичных этнокультурных объединений — кыргызского, белорусского, болгарского, татаро-башкирского. Появлялись представители «русской общины столицы», Союза казаков степного края, Совета российских соотечественников в Казахстане.
Почтить память жертв теракта сюда приходят и жители столицы, и граждане России.
Такая же стихийная акция проходит и у стен российского консульства в Алматы.
«В посольство поступают многочисленные звонки и обращения от руководства Республики Казахстан, представителей общественности, соотечественников и неравнодушных казахстанцев с соболезнованиями в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате террористического акта в Москве. Признательны всем друзьям России за проявленные солидарность и сочувствие», — говорится в сообщении Посольства РФ в Казахстане.
22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы «Пикник».
23 марта президент Касым-Жомарт Токаев проведет совещание с членами Совета безопасности по мерам в связи с терактом в Российской Федерации.