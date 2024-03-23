К зданию посольства России в Астане несут цветы

«В посольство поступают многочисленные звонки и обращения от руководства Республики Казахстан, представителей общественности, соотечественников и неравнодушных казахстанцев с соболезнованиями в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате террористического акта в Москве. Признательны всем друзьям России за проявленные солидарность и сочувствие», — говорится в сообщении Посольства РФ в Казахстане.