Минэкологии предлагает не пользоваться час электричеством для заботы об экологии

«Дорогие соотечественники! Приглашаем вас принять участие в этой акции и отключить электричество всего на 60 минут. Тем самым вы внесете свой вклад в сохранение природных ресурсов Земли и вдохновите других на заботу о нашей планете» — обращается к узбекистанцам Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.