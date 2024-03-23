Минэкологии предлагает не пользоваться час электричеством для заботы об экологии

Во всех государственных организациях в этот день электричество действительно будет отключено на час. Цель международной акции — проявление заботы о нашей планете и сохранении природных ресурсов.
«Дорогие соотечественники! Приглашаем вас принять участие в этой акции и отключить электричество всего на 60 минут. Тем самым вы внесете свой вклад в сохранение природных ресурсов Земли и вдохновите других на заботу о нашей планете» — обращается к узбекистанцам Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.
Напомним, что японцы научат молодое поколение узбекистанцев экономить воду и электричество.