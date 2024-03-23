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Минэкологии предлагает не пользоваться час электричеством для заботы об экологии

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Минэкологии призывает узбекистанцев 25 марта присоединиться к акции «Час Земли» и отключить на час электричество для его экономии, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Во всех государственных организациях в этот день электричество действительно будет отключено на час. Цель международной акции — проявление заботы о нашей планете и сохранении природных ресурсов.

«Дорогие соотечественники! Приглашаем вас принять участие в этой акции и отключить электричество всего на 60 минут. Тем самым вы внесете свой вклад в сохранение природных ресурсов Земли и вдохновите других на заботу о нашей планете» — обращается к узбекистанцам Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

Напомним, что японцы научат молодое поколение узбекистанцев экономить воду и электричество.