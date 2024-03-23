Жители Кишинева несут цветы к посольству России

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Цветы и зажженные свечи жители Кишинева и Тирасполя принести к дипломатическим представительствам России еще поздним вечером в пятницу, после того, как стало известно о произошедшем теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.
«Молдавский народ разделяет горечь произошедшей сегодня в России трагедии — варварского теракта в комплексе “Крокус Сити Холл”. Невзирая на поздний час, люди продолжают нести цветы и свечи к посольству», — говорится в сообщении посольства РФ.
Утром в субботу на посольстве России в Молдове был приспущен флаг в знак скорби о жертвах теракта.
Люди продолжают приходить к зданию посольства, чтобы почтить память погибших при теракте и выразить соболезнования их семьям. Среди них также и общественные и политические деятели Молдовы.
Свои соболезнования у здания посольства РФ выразили жители Молдовы и официальные лица республики.
В Тирасполе также продолжают приносить цветы к зданию российского консульства.