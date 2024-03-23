Жители Кишинева несут цветы к посольству России

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Цветы и зажженные свечи жители Кишинева и Тирасполя принести к дипломатическим представительствам России еще поздним вечером в пятницу, после того, как стало известно о произошедшем теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.