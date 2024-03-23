Общая трагедия объединила народы России и Молдовы: Люди несут цветы, свечи и игрушки к посольствам РФ в Кишиневе и в Тирасполе

Сразу же после того, как стало известно о теракте в московском «Крокусе» и расстреле мирных граждан, жители Молдовы стали нести свечи, цветы и детские игрушки к посольству России в Кишиневе и консульству РФ в Тирасполе. Общая беда, трагедия объединяет, несмотря на все ухищрения политиков.
И молдавские политики не остались в стороне от этой трагедии.
Башкан Гагаузии Евгения Гуцул:
— В эти трагические минуты мы глубоко скорбим о жертвах и сопереживаем всем пострадавшим в результате террористического акта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл».
Наши мысли направлены родным и близким погибших. Мы молимся о том, чтобы Господь дал им силы и терпение перенести это страшное испытание.
У терроризма нет и не может быть оправдания. Мы решительно осуждаем этот бесчеловечный и бессмысленный акт насилия.
Лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу:
— Ужас в «Крокусе» — это чудовищное преступление. Мы солидарны с теми, кто сейчас в горе, кто потерял своих близких. Всем пострадавшим — сил и скорейшего выздоровления. Знаю, что россияне смогут преодолеть этот ужас вместе, в единстве. Соболезнования и мужества!
Политик Илан Шор:
— Чудовищная трагедия в подмосковном Красногорске. Терроризм — абсолютное зло.
Мои глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Сил тем, кому сейчас угрожает опасность.
Депутат парламента Марина Таубер:
— Глубоко соболезнуем всем, кто пострадал в результате трагических событий в Москве, в Крокус Сити Холле, сегодня. Наши мысли с теми, кто потерял близких, с теми, кто в настоящее время борется за свою жизнь. Пусть сила и поддержка окружающих помогут вам преодолеть этот тяжелый период и боль.
Террористы и организаторы подобного должны понести наказание!
Депутат БКС Диана Караман:
— "Категорически осуждаю этот акт жестокости и выражаю свою солидарность с теми, кто пострадал и потерял своих близких, всему народу РФ. Никакие слова не могут передать всей тяжести и боли, которую мы чувствуем сейчас. Пусть наше единство и поддержка помогут вам преодолеть это страшное испытание.
Депутат БКС Богдан Цырдя:
— Убийство гражданского населения, стариков и детей является тягчайшим преступлением. Терроризм не имеет и не может иметь никаких оправданий. Соболезнование российскому народу и родственникам погибших.
Мэр Кишинева Ион Чебан:
— Люди хотят жить спокойно и в мире. Мы живем в напряженное время и важно каждое действие и заявление от всех.
Глава Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович:
— От рук террористов погибают мирные люди, вся Молдова скорбит. Мировой терроризм, к большому сожалению, сегодня не оставил нашу планету.
Председатель молдавской партии «Возрождение» Наталья Параска:
— Террористический акт в России в концертном зале «Крокус сити холл» потряс нас своей циничной жесткостью и масштабом произошедшего ужаса.
Выражаем глубокие соболезнования родственникам погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в результате теракта. У терроризма нет национальности и гражданства — это общий вызов всему человечеству. Случившаяся трагедия — это еще одно напоминание, как важно стремиться к миру и безопасности.
Заместитель главы Исполкома Гагаузии Виктор Петров:
— Искренние соболезнования семьям тех, кто погиб в результате теракта в Подмосковье. Не может быть никакого оправдания подобным нападениям на невинных граждан. Террористические акты приводят только к человеческим страданиям и не служат никаким политическим целям.
Народ России справится со всеми невзгодами и одержит победу над подобным варварством.
Независимый депутат Александр Нестеровский:
— Выражаю свои глубокие соболезнования и слова поддержки в связи с ужаснейшим терактом, произошедшим в "Крокус Сити Холле. Вся Молдова выражает глубокое сочувствие всем пострадавшим.
Независимый депутат Василий Боля:
— Глубоко потрясен сообщениями о страшной трагедии в «Крокус Сити Хол». Мои мысли и сердце — с семьями и близкими погибших, а также со всеми, кто пострадал в результате этого ужасного акта насилия. Нет слов, способных выразить всю скорбь и боль о потерях, которые понесли невинные люди.
Экс-премьер Молдовы Ион Кику:
— Искренние соболезнования людям, потерявшим своих близких во время теракта в Москве.
Экс-президент Молдовы Игорь Додон:
— Соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления раненым. Стойкости и сил всему российскому народу.
Экс-башкан Гагаузии Ирина Влах:
— Выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял близких в результате страшного теракта в Москве. Сил и здоровья тем, кто получил ранения. Разделяю ваше горе в этот тяжёлый момент.
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский:
— Весь приднестровский народ в эти минуты сопереживает тем, кого затронула трагедия, произошедшая в Москве.
Родным и близким трагически погибших — душевных и физических сил справиться с горем. Пострадавшим — скорейшего выздоровления. Уверен, виновные понесут заслуженное наказание.
Глава Союза русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева:
— Просто не верится, что такое вообще может происходить в XXI веке. Конечно, первая реакция любого нормального человека — это шок, это ужас. Так не должно быть, не должны мирные люди, которые ничего плохого никому не сделали, вот так гибнуть в своём родном городе!
От лица всех членов организации она выразила соболезнования всем пострадавшим.
«Мы мысленно с вами, мы переживаем за вас и скорбим вместе с вами».
Посольство Молдовы в России:
— Посольство Республики Молдова в Российской Федерации осуждает террористический акт, произошедший в Москве сегодня вечером, и выражает соболезнования родственникам и близким погибших и пострадавших.
Председатель Федеральной национально-культурной автономии молдаван России Людмила Корсун:
— Мы, молдаване, скорбим вместе с вами. Это наша общая боль. Осуждаем терроризм. Готовы оказать содействие и помощь. Душевных сил всем близким пострадавших.
Общественный совет Молдовы:
— Все происшедшее — это настоящий варварский бандитизм фашистского толка, вызов всем здравым силам современности.
От имени Общественного совета Молдовы, объединяющего более 50 этнокультурных и общественных организаций страны, передаём слова поддержки высшему руководству и всему многонациональному народу России в этот трудный и тревожный период. Уверены, что справедливость восторжествует и виновные в катастрофической трагедии будут найдены и предстанут перед справедливым судом.
Глава Диаспоральной общественной организации «Молдавское Достояние» (г. Санкт-Петербург) Федор Урсу:
— Это наша общая боль и трагедия. Российские молдаване с вами. Пусть террористов постигнет самая суровая кара.
Гражданский конгресс Молдовы:
— Зверское и чудовищное убийство невинных и беззащитных людей — страшнейшая трагедия, не имеющая оправдания. Терроризм — это абсолютное преступление против человечности, гуманизма и добра. Каждый акт терроризма оставляет за собой трагические последствия, навсегда изменяет жизни многих людей, несёт горечь и отчаяние.
Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый:
— Терроризму не может быть оправданий. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления поcтрадавшим.
Советник башкана Гагаузии Михаил Влах:
— Страшная трагедия… Мы молимся. Скорбим вместе с вами. Наши искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Этому террору нет ни какого оправдания.
И, наконец, только сегодня откликнулись наши власти.
Президент Молдовы Майя Санду:
— Жуткие кадры стрельбы в концертном зале в Москве. Молдова категорически осуждает все формы терроризма. Наши мысли обращены к семьям, которые потеряли близких, и к пострадавшим. Соболезную всем семьям погибших в террористическом акте в Москве. Молдова осуждает терроризм и любые формы насилия против гражданских лиц, невинных людей. Согласно данным, собранным министерством иностранных дел за ночь, среди жертв нет граждан Молдовы.
Глава МИД Молдовы Михаил Попшой:
— Категорически осуждаем теракт в Москве, который привел к невосполнимой потере множества невинных жизней. Терроризм, независимо от его мотивов, абсолютно неприемлем и не имеет оправдания. Скорбим вместе с семьями и близкими погибших.