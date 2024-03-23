Общая трагедия объединила народы России и Молдовы: Люди несут цветы, свечи и игрушки к посольствам РФ в Кишиневе и в Тирасполе

— Глубоко соболезнуем всем, кто пострадал в результате трагических событий в Москве, в Крокус Сити Холле, сегодня. Наши мысли с теми, кто потерял близких, с теми, кто в настоящее время борется за свою жизнь. Пусть сила и поддержка окружающих помогут вам преодолеть этот тяжелый период и боль.