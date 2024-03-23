Жители Узбекистана приносят цветы к посольству России в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 23 мар — РИА Новости. Жители Узбекистана в связи с терактом в Подмосковье несут в субботу цветы, свечи и игрушки к посольству России в Ташкенте, многие приходят семьями, вместе с детьми, передает корреспондент РИА Новости.
«Мы вместе с россиянами скорбим. Сочувствуем семьям погибших пострадавших. Братское плечо всегда рядом», — сказал житель столицы Узбекистана Альберт. Он пришел к посольству вместе с женой и дочкой.
Вдоль стены у входа в здание дипмиссии на столах уже практически не осталось места для цветов. На листе бумаги от руки кто-то написал «Крокус Сити. Скорбим». На установленных столах и на земле также свечи, есть детские игрушки.
Искандер пришел к посольству со своими двумя сыновьями. Он считает, что трагедия должна объединить людей в Узбекистане и России. «Мы должны друг друга поддерживать, поддерживать россиян, мы очень скорбим», — считает узбекистанец.
«Это ужасно, у меня, правда, нет слов. Такое не должно происходить», — считает Мадина, не сдерживая слез.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в «Крокусе», он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС — о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области — о помощи пострадавшим.