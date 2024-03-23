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Мокрый снег и дождь прогнозируют в Самарской области 24 марта

В Самарской области в ночь на воскресенье испортится погода.

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 94% 752 мм рт. ст. +12°

Погода готовит жителям Самарской области новые испытания. В ночь на воскресенье, 24 марта 2024 года, в регион может нагрянуть мокрый снег. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

— Ночью местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, слабый гололед. Температура воздуха составит 0…-5 градусов, местами до −10, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Днем 24 марта к мокрому снегу может добавиться дождь. Столбик термометра подниметсчя выше ноля — будет около +2…+7 градусов.

В понедельник, 25 марта, осадки в Самарской области не ожидаются. А вот 26 и 27 марта в губернии вновь может пойти дождь и даже небольшой снег. Вернется и туман, который на этой неделе часто накрывал регион по утрам.