Мокрый снег и дождь прогнозируют в Самарской области 24 марта

Погода готовит жителям Самарской области новые испытания. В ночь на воскресенье, 24 марта 2024 года, в регион может нагрянуть мокрый снег. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
— Ночью местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, слабый гололед. Температура воздуха составит 0…-5 градусов, местами до −10, — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Днем 24 марта к мокрому снегу может добавиться дождь. Столбик термометра подниметсчя выше ноля — будет около +2…+7 градусов.
В понедельник, 25 марта, осадки в Самарской области не ожидаются. А вот 26 и 27 марта в губернии вновь может пойти дождь и даже небольшой снег. Вернется и туман, который на этой неделе часто накрывал регион по утрам.