113 мариупольских школьников приехали на весенние каникулы в Петербург

Сегодня утром на Московский вокзал на весенние каникулы приехали 113 школьников из города-побратима Мариуполя. Их сопровождали 12 педагогов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
— Гостей разместили в Курортном районе, в детском оздоровительно-образовательном лагере «Молодежное» детского туристского центра Петербурга «Балтийский берег», — уточнили в городском правительстве.
Для школьников организовали культурно-образовательную программу под названием «Петербургская акварель». Так, до конца месяца ученики побывают на обзорной экскурсии по Северной столице, ознакомятся с шедеврами и экспонатами Русского музея, Центрального музея связи имени Попова, Музея железнодорожных дорог России, а также съездят на Остров фортов, посетят Музей морской славы и Морской собор в Кронштадте.
Педагогов ждет деловая программа. Они примут участие во всероссийском форуме «Школа Героя» и познакомятся с городскими общеобразовательными учреждениями.
К слову, школьники из Мариуполя также приезжали в город на Неве на зимние каникулы. Тогда с Петербургом познакомились 107 ребят. Уже этим летом Северная столица примет еще около двух тысяч человек из города-побратима.