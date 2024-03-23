Гомельчане скорбят и несут цветы к Русскому дому

«От жителей Гомельской области и от себя лично выражаю искренние соболезнования народу России, семьям погибших и пострадавшим при теракте в концертном зале “Крокус Сити Холл” в Подмосковье. Чудовищная трагедия, этому преступлению нет оправдания. В такое сложное и непростое время белорусы вместе с Россией. Наши сердца скорбят в унисон с вашими», — написал в телеграмм-канале «Гомельщина Официально» председатель Гомельского облисполкома Иван.