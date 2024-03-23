Гомельчане скорбят и несут цветы к Русскому дому

Уже ночью крыльцо Русского дома в Гомеле устелили цветочным ковром гвоздик неравнодушные к трагедии белорусы. Ярко-красные гвоздики несут и с самого утра субботы.
«Терроризм — это очень страшно. Каждый может быть подвергнут террористическому акту. В наше сложное время мы вместе с братьями россиянами скорбим. Наши самые искренние соболезнования», — поставив лампаду к уже десяткам таких же, обратился к россиянам руководитель военно-патриотического воспитания СШ 59 Гомеля Дмитрий Уклейко.
Со словами поддержки к россиянам обратились и бойцы студенческого медотряда «Салюс». «Мы пришли почтить память погибших в “Крокус Сити Холле. Хочется сказать, чтобы все родные держались. Мы с вами”, — сказали ребята.
«От жителей Гомельской области и от себя лично выражаю искренние соболезнования народу России, семьям погибших и пострадавшим при теракте в концертном зале “Крокус Сити Холл” в Подмосковье. Чудовищная трагедия, этому преступлению нет оправдания. В такое сложное и непростое время белорусы вместе с Россией. Наши сердца скорбят в унисон с вашими», — написал в телеграмм-канале «Гомельщина Официально» председатель Гомельского облисполкома Иван.