У «Зимней вишни» появился мемориал в память жертв теракта в Подмосковье

В кемеровском парке Ангелов на месте бывшего ТЦ «Зимняя вишня» появился стихийный мемориал в память жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Люди несут цветы и игрушки. В качестве пояснения — записка со словами «Москва, мы с тобой». 25 марта будет шесть лет, как сгорел торговый центр, в пожаре погибло 60 человек, из них 37 детей.
Также мемориалы появились у памятника Воину-Освободителю и на Притомской набережной у памятника воинам-кузбассовцам, погибших в Великой Отечественной Войне. Там тоже записка: «Москва, Кемерово, Кузбасс скорбит с тобой».
Новокузнечане тоже не обошли стороной трагедию. Цветы несут к часовне у бульвара Героев.
Госслужащие и публичные лица региона выражают соболезнования москвичам и повсеместно устанавливают траурные черно-белые аватары своих соцсетей и мессенджеров.