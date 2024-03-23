В Петербурге вузы перешли на дистант или отменили занятия после трагедии в Подмосковье

Занятия в дистанционном формате в субботу 23 марта пройдут в СПбГЭУ, РАНХиГС, Политехническом университете, СПбГИК и университете имени Герцена. Также администрации вузов отменили все массовые и развлекательные мероприятия.
Некоторые университеты приняли решение перенести запланированные мероприятия и усилить безопасность в корпусах вузов. Занятия в таком случае проводятся в очном формате.
Ранее вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина сообщила, что школы Северной столицы будут работать в штатном режиме 23 марта.