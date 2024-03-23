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В Петербурге вузы перешли на дистант или отменили занятия после трагедии в Подмосковье

Некоторые университеты Петербурга решили отменить занятия или провести их в дистанционном формате 23 марта, в субботу. Данное решение было принято в целях усиления безопасности в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», сообщили пресс-службы вузов.

Источник: МК.RU Санкт-Петербург

Занятия в дистанционном формате в субботу 23 марта пройдут в СПбГЭУ, РАНХиГС, Политехническом университете, СПбГИК и университете имени Герцена. Также администрации вузов отменили все массовые и развлекательные мероприятия.

Некоторые университеты приняли решение перенести запланированные мероприятия и усилить безопасность в корпусах вузов. Занятия в таком случае проводятся в очном формате.

Ранее вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина сообщила, что школы Северной столицы будут работать в штатном режиме 23 марта.

образование