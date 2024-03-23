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В Кузбассе объявили трёхдневный траур в связи с трагедией в Подмосковье

Днями скоби станут 23, 24 и 25 марта.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил в регионе трёхдневный траур в связи с терактом в Московской области. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале. Днями скорби станут 23, 24 и 25 марта. В это время будут отменены все культурные, спортивные и массовые мероприятия, развлекательные программы на радио и ТВ. На зданиях государственных и муниципальных зданий в Кузбассе в знак солидарности с жертвами трагедии были приспущены флаги.