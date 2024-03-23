Психологи успокаивают новосибирцев по телефонам доверия после теракта Crocus City Hall

В Новосибирске работает служба экстренной психологической помощи после теракта в Crocus City Hall. Все, кому требуется психологическая помощь и поддержка, могут поговорить с психологом.
Как сообщили в мэрии, специалисты Новосибирского городского психологического центра «Родник» предоставляют консультативную помощь по телефонам доверия. Эксперты отмечают, что у многих сибиряков после случившегося в Красногорске сильный стресс и шок.
Руководитель кризисной службы муниципального центра «Родник» Евгения Сиянская составила список рекомендаций для новосибирцев. В первую очередь она советует выполнить небольшую физическую гимнастику — это поможет успокоиться и собраться мыслями. После можно умыть лицо холодной водой несколько раз — это даст чувство облегчения. Также следует сократить или прекратить вообще чтение/просмотр пугающих новостей (не смотрите ленты с фото и видео с места происшествия) и переключиться на бытовые дела: приготовьте еду, сделайте приборку, прогуляйтесь.
Уточним, получить консультацию психолога можно по телефонам доверия: 8−800−333−44−34 и 8−800−775−17−17.
Напомним, неизвестные устроили стрельбу в Crocus City Hall вечером 22 марта. В данный момент известно о 115 погибших.