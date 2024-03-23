Психологи успокаивают новосибирцев по телефонам доверия после теракта Crocus City Hall

Руководитель кризисной службы муниципального центра «Родник» Евгения Сиянская составила список рекомендаций для новосибирцев. В первую очередь она советует выполнить небольшую физическую гимнастику — это поможет успокоиться и собраться мыслями. После можно умыть лицо холодной водой несколько раз — это даст чувство облегчения. Также следует сократить или прекратить вообще чтение/просмотр пугающих новостей (не смотрите ленты с фото и видео с места происшествия) и переключиться на бытовые дела: приготовьте еду, сделайте приборку, прогуляйтесь.