Последняя неделя марта в Татарстане начнётся с метели и дождя

Погода ухудшится уже в воскресенье, 24 марта. Через Татарстан пройдет атмосферный фронт со смешанными осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. При прохождении фронта ожидается усиление юго-западного ветра до 15 м/с, местами возможны гололедные отложения и туман. Ночью и утром в Татарстане и в Казани местами ожидаются метель, ухудшение видимости в осадках и явлениях до 1−2 км, гололед, на дорогах сильная гололедица. Ночью температуры составят минус 3- плюс 2 градуса, днем ожидается от плюс 2 до плюс 7 градусов.