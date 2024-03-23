Последняя неделя марта в Татарстане начнётся с метели и дождя

Предупреждение об ухудшении погодных условий распространил Гидрометцентр Республики Татарстан.
Погода ухудшится уже в воскресенье, 24 марта. Через Татарстан пройдет атмосферный фронт со смешанными осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. При прохождении фронта ожидается усиление юго-западного ветра до 15 м/с, местами возможны гололедные отложения и туман. Ночью и утром в Татарстане и в Казани местами ожидаются метель, ухудшение видимости в осадках и явлениях до 1−2 км, гололед, на дорогах сильная гололедица. Ночью температуры составят минус 3- плюс 2 градуса, днем ожидается от плюс 2 до плюс 7 градусов.
По предварительному прогнозу, в начале последней недели марта в республике возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью температуры будут понижаться до минус 4 — плюс 1 градусов, днем будет плюс 4 — плюс 9 градусов.
Осадки на фоне положительных температур воздуха могут привести к сходу льда с крыш зданий и других наклонных поверхностей, а также будут способствовать более быстрому таянию снега.