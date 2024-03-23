Василевская перед резервным стартом на МКС: все, что ни делается — к лучшему

«Двухсуточная схема у нас. Вы знаете, все что ни делается, все к лучшему. Однозначно, я уже в этом убедилась. И для меня это будет большой опыт. Конечно, прилететь быстро — это с одной стороны хорошо, а с другой стороны у нас будет намного больше времени адаптироваться в невесомости, посмотреть на нашу прекрасную Землю, решить какие-то бытовые вопросы, которые мы бы не сделали на быстрой двухвитковой схеме», — цитирует Василевскую sb.by.