Василевская перед резервным стартом на МКС: все, что ни делается — к лучшему

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Участница космического полета из Беларуси Марина Василевская считает, что удлинение ее космической миссии — возможность получить больше времени на адаптацию.
Он отметила, что уверена в своем хорошем самочувствии, когда прилетит на МКС, и не расстраивается из-за отложенного полета на МКС.
«Двухсуточная схема у нас. Вы знаете, все что ни делается, все к лучшему. Однозначно, я уже в этом убедилась. И для меня это будет большой опыт. Конечно, прилететь быстро — это с одной стороны хорошо, а с другой стороны у нас будет намного больше времени адаптироваться в невесомости, посмотреть на нашу прекрасную Землю, решить какие-то бытовые вопросы, которые мы бы не сделали на быстрой двухвитковой схеме», — цитирует Василевскую sb.by.
Перенесенный старт
Ракета с первой в истории суверенной Беларуси космонавткой, командиром корабля Олегом Новицким и американской астронавткой Трейси Дайсон должна была полететь на МКС 21 марта. Но сработала автоматика и полет был отменен, несмотря на то, что космонавты были уже на борту.
По словам гендиректора «Роскосмоса» Юрия Борисова, сработала автоматика из-за того, что произошла просадка напряжения химического источника тока. По этой старт ракеты перенесли на резервную дату. Также сместился и срок возвращения Марины Василевской на Землю с 2 на 6 апреля.
Пуск корабля запланирован в субботу с 31-й площадки Байконура в 15:36 по московскому времени. Полет пройдет по стандартной схеме и займет около двух суток. Стыковка к российскому модулю «Причал» намечена на 25 марта в 18:10 по московскому времени.