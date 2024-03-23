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Меры безопасности усилены на воронежских вокзалах

После теракта в «Крокус Сити Холл», на железнодорожных станциях областного центра усилены меры безопасности.

В связи с этим гражданам, которым необходимо уехать на поездах, следует заранее прибыть на вокзалы (станции). Это необходимо, чтобы вовремя пройти досмотр, пишет пресс-служба ЮВЖД в субботу, 23 марта.

Приносим извинения за возможные неудобства, — добавили в пресс-службе организации.

Ранее меры безопасности усилили на федеральных трассах в регионе. Кроме того, был усилен контроль за общественным транспортом, который работает на линиях в областном центре. Напомним, что единая диспетчерская служба работает в штатном режиме.