Меры безопасности усилены на воронежских вокзалах

В связи с этим гражданам, которым необходимо уехать на поездах, следует заранее прибыть на вокзалы (станции). Это необходимо, чтобы вовремя пройти досмотр, пишет пресс-служба ЮВЖД в субботу, 23 марта.
Приносим извинения за возможные неудобства, — добавили в пресс-службе организации.
Ранее меры безопасности усилили на федеральных трассах в регионе. Кроме того, был усилен контроль за общественным транспортом, который работает на линиях в областном центре. Напомним, что единая диспетчерская служба работает в штатном режиме.