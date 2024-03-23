Опубликованы адреса, где кубанцы могут сдать кровь для пострадавших в Подмосковье

«Донорская кровь и ее компоненты нужны всегда», — подчеркнули в телеграмм-канале (18+) министерства.
Где в городах Краснодарского края можно сдать кровь:
- ГБУЗ «Станция переливания крови» министерства здравоохранения Краснодарского края — г. Краснодар, ул. Димитрова, 166,
- Белореченский филиал ГБУЗ СПК, г. Белореченск, ул. Толстого, 160,
- Кореновский филиал ГБУЗ СПК, г. Кореновск, ул. Новые Планы, 8,
- Новороссийский филиал ГБУЗ СПК, г. Новороссийск, ул. Видова, 87-а,
- Ейский филиал ГБУЗ СПК, г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 68,
- Армавирский филиал ГБУЗ СПК, г. Армавир, ул. Ленина, 107,
- Сочинский филиал ГБУЗ СПК, г. Сочи, ул. Дагомысская, 42/7.
23 марта мобильная бригада СПК работает в Горячем Ключе ул. Ленина, 191.
24 марта мобильная бригада СПК будет работать в ст. Северская, ул. Петровского, 4.
Время работы с 9.00 до 13.00.
При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.
Телефон «Горячей линии» 8 800 333 33 30 по РФ бесплатный.
Телефон регистратуры станции переливания крови 8 861 233 72 11.