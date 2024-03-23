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В Смольном рассказали об открытии летних террас в Петербурге

Кафе и рестораны в Петербурге смогут открыть летние террасы 16 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Источник: МК.RU Санкт-Петербург

Обслуживать посетителей на свежем воздухе сотрудники общепита смогут по 15 октября. Именно до этого времени кафе и рестораны будут работать в летнем режиме.

Предприниматели могут получить разрешение бесплатно, но следует учесть ряд условий. Одним из них является то, что земельный участок под уличную мебель должен быть смежным с участком под заведением общественного питания.

Кроме того, уличная площадка не должна быть больше, чем территория самого кафе. Бизнесмены имеют право получить разрешения сразу на три летних сезона подряд.

«МК в Питере» ранее рассказывал, что суд приостановил работу кафе в Московском районе за массовое нарушение санитарных норм.

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