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За два часа в Нижнем Новгороде набрали доноров для пострадавших в теракте

В Нижнем Новгороде за два часа была полностью расписана очередь на субботу и воскресенье для сдачи крови пострадавшим во время теракта в московском «Крокус Сити Холле».

Источник: РИА "Новости"

Нижегородский областной центр крови им. Н. Я. Климовой проложит собирать данные нижегородцев, которые обратятся по номеру горячей линии. При необходимости специалисты центра крови свяжутся с ними самостоятельно и пригласят на донацию.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгороде открыта горячая линия для тех, кто хочет сдать кровь для пострадавших во время теракта. Позвонить и записаться можно по контактному номеру 8 (831)435−13−81. Также по этому телефону можно получит консультацию об ограничениях при сдаче крови.