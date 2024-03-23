За два часа в Нижнем Новгороде набрали доноров для пострадавших в теракте

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгороде открыта горячая линия для тех, кто хочет сдать кровь для пострадавших во время теракта. Позвонить и записаться можно по контактному номеру 8 (831)435−13−81. Также по этому телефону можно получит консультацию об ограничениях при сдаче крови.