Екатерина Мизулина прокомментировала сообщения о угрозах самарским школам

В сети стали появляться фейковые каналы, которые сообщают об угрозах нападений на школы и торговые центры в разных городах России, в том числе в Самаре. Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале проверять информацию и сохранять спокойствие. По её словам в ближайшее время ожидается увеличение количества подобных вбросов в интернет сети.