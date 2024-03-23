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Екатерина Мизулина прокомментировала сообщения о угрозах самарским школам

Глава Лиги безопасного интернета призвала не поддаваться фейкам.

В сети стали появляться фейковые каналы, которые сообщают об угрозах нападений на школы и торговые центры в разных городах России, в том числе в Самаре. Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале проверять информацию и сохранять спокойствие. По её словам в ближайшее время ожидается увеличение количества подобных вбросов в интернет сети.

«Информацию о каналах и рассылке с угрозами школам и другим учреждениям направили в правоохранительные органы. Не поддавайтесь на провокации», — написала Екатерина Мизулина Глава Лиги безопасного интернета отметила, что в ближайшие дни ожидается появление новых подобных каналов. По ее словам, их создают, чтобы посеять панику. Она призвала жителей сохранять спокойствие.

Также Екатерина Мизулина назвала фейком информацию об ограничении в России Telegram, VK и других соцсетей. «Это неправда. Много людей сейчас следят за новостями каждую секунду. Сервера не выдерживают такой нагрузки и притока пользователей. С учетом того, что большая часть постов — это видео», — сообщила глава Лиги безопасного интернета.