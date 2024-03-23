В трех областях Казахстана ожидаются паводки

В связи с прогнозом дальнейшего повышения дневных температур воздуха в период с 24 по 29 марта 2024 года в Караганде, Жезказгане и Карагандинской и Улытауской областях ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока, подъемы уровня воды на южных реках области, при этом возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек талыми водами.