В трех областях Казахстана ожидаются паводки

В связи с прогнозом дальнейшего повышения дневных температур воздуха в период с 24 по 29 марта 2024 года в Караганде, Жезказгане и Карагандинской и Улытауской областях ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока, подъемы уровня воды на южных реках области, при этом возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек талыми водами.
В связи с сохранением положительного температурного фона в период с 24 по 26 марта 2024 года в Атырауской области ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на малых реках (Кызылкогинский, Жылыойский районы) и при этом возможны разливы и подтопления.
Штормовое предупреждение на 24 марта
На западе, юге Улытауской области ожидается туман.
На юге, востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман.
На западе, юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер днем на севере, востоке области до 15−20 м/с. В Кокшетау порывы ветра — 15−20 м/с.
На севере, юге, востоке Западно-Казахстанской области и в областном центре — Уральске — ожидается туман.
На севере, востоке Карагандинской области ожидается туман.
Ночью в центре, на востоке Актюбинской области ожидается гололед. На севере, западе области ожидается туман.
На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается туман, гололед. Ветер днем на севере, востоке области до 15−20 м/с. В Костанае также ночью и утром ожидается туман. Ветер — 15−20 м/с.
Днем на западе, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На западе, востоке области туман.
Ночью на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер днем 15−20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер до 15−20 м/с.
В центре, на севере Кызылординской области и в областном центре — Кызылорде — ожидается туман.
На юге Павлодарской области ожидается туман.
Также «Казгидромет» опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 24 марта.