В аэропорту «Казань» усилены меры безопасности после теракта в Подмосковье

Пассажиров просят с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности и выезжать в аэропорт заранее. Как пояснили в пресс-службе, эти меры не оказывают влияния на центральное расписание — обслуживание пассажиров и воздушных судов в аэропорту Казань осуществляется в полном объёме.