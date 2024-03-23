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В аэропорту «Казань» усилены меры безопасности после теракта в Подмосковье

Аэропорт работает в штатном режиме.

Источник: Аргументы и факты

В Международном аэропорту «Казань» имени Габдуллы Тукая усилены меры безопасности после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

«С персоналом проведены дополнительные инструктажи, усилена бдительность. В то же время аэропорт работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе аэропорта. — Учитывая ситуацию, принято решение о введении дополнительных мер безопасности, в том числе, усилении групп входного контроля".

Пассажиров просят с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности и выезжать в аэропорт заранее. Как пояснили в пресс-службе, эти меры не оказывают влияния на центральное расписание — обслуживание пассажиров и воздушных судов в аэропорту Казань осуществляется в полном объёме.

По данным СКР, число погибших во время теракта выросло до 115 человек. В память о них в разных городах Татарстана появились мемориалы.