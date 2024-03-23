Жители Алматы несут цветы к генконсульству РФ в память о жертвах теракта

Жители и гости города с самого утра продолжают подходить к генконсульству, чтобы почтить память жертв теракта. Они несут цветы, оставляют записки со словами соболезнования, зажигают свечи. Многие из них постояв несколько минут, уходят, а некоторые не могут сдержать слезы. Вокруг консульства дежурят несколько сотрудников полиции.
Цветы и свечи в память о погибших в результате теракта приносят также к зданию Посольства РФ в Астане.
Вечером 22 марта сообщалось, что неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле» в пригороде Москвы — Красногорске. В это время там должен был начаться концерт группы «Пикник».
В МИД РК заявили, что информация о казахстанцах среди погибших или пострадавших при теракте в России не поступала.