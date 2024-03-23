Жители Алматы несут цветы к генконсульству РФ в память о жертвах теракта

Жители и гости города с самого утра продолжают подходить к генконсульству, чтобы почтить память жертв теракта. Они несут цветы, оставляют записки со словами соболезнования, зажигают свечи. Многие из них постояв несколько минут, уходят, а некоторые не могут сдержать слезы. Вокруг консульства дежурят несколько сотрудников полиции.