Ричмонд
+13°
дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первая белорусская космонавтка отправилась в полет на МКС

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-25» стартовала в субботу, 23 марта, с космодрома Байконур.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Белоруска Марина Василевская, первая в истории республики космонавтка, отправилась на Международную космическую станцию (МКС), передает Sputnik.

Белоруска вошла в международный экипаж из трех человек, которым руководит герой России, уроженец Беларуси Олег Новицкий. В качестве бортинженера на станцию полетела американская астронавт Трейси Колдвелл-Дайсон.

Марина Василевская родилась 14 сентября 1990 года. Окончила минскую среднюю школу № 151. В 2017—2022 годах работала стюардессой в авиакомпании «Белавиа». В 2022-м она была отобрана среди более чем трех тысяч претенденток на участие в космическом полете.

Всего на конец 2022 года было шесть кандидаток. В итоге из них выбрали Василевскую и ее дублера — детского хирурга Анастасию Ленкову.

Планируется, что Василевская и Новицкий пробудут на МКС недолго — всего 12 суток. Они вернутся с орбиты на корабле «Союз МС-24» вместе с Лорел Эшли О’Хара (США), а Колдвелл-Дайсон останется на МКС до сентября.

У Василевской на орбите запланирован сеанс связи со школьниками и студентами. Также она должна реализовать пять научных проектов. В том числе ей нужно снять определенные участки белорусской территории, чтобы в Национальной академии наук могли сопоставить снимки со станции, со спутника дистанционного зондирования Земли, с самолета, беспилотника и наземную информацию.

Другой проект связан с изучением бактерий, их влияния в космосе на людей, материалы, оптику и радиоэлектронику. Василевской предстоит провести опыты с лактоферрином и другие научные эксперименты.