Первая белорусская космонавтка отправилась в полет на МКС

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Белоруска Марина Василевская, первая в истории республики космонавтка, отправилась на Международную космическую станцию (МКС), передает Sputnik.
Белоруска вошла в международный экипаж из трех человек, которым руководит герой России, уроженец Беларуси Олег Новицкий. В качестве бортинженера на станцию полетела американская астронавт Трейси Колдвелл-Дайсон.
Марина Василевская родилась 14 сентября 1990 года. Окончила минскую среднюю школу № 151. В 2017—2022 годах работала стюардессой в авиакомпании «Белавиа». В 2022-м она была отобрана среди более чем трех тысяч претенденток на участие в космическом полете.
Всего на конец 2022 года было шесть кандидаток. В итоге из них выбрали Василевскую и ее дублера — детского хирурга Анастасию Ленкову.
Планируется, что Василевская и Новицкий пробудут на МКС недолго — всего 12 суток. Они вернутся с орбиты на корабле «Союз МС-24» вместе с Лорел Эшли О’Хара (США), а Колдвелл-Дайсон останется на МКС до сентября.
У Василевской на орбите запланирован сеанс связи со школьниками и студентами. Также она должна реализовать пять научных проектов. В том числе ей нужно снять определенные участки белорусской территории, чтобы в Национальной академии наук могли сопоставить снимки со станции, со спутника дистанционного зондирования Земли, с самолета, беспилотника и наземную информацию.
Другой проект связан с изучением бактерий, их влияния в космосе на людей, материалы, оптику и радиоэлектронику. Василевской предстоит провести опыты с лактоферрином и другие научные эксперименты.