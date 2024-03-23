Первая белорусская космонавтка отправилась в полет на МКС

У Василевской на орбите запланирован сеанс связи со школьниками и студентами. Также она должна реализовать пять научных проектов. В том числе ей нужно снять определенные участки белорусской территории, чтобы в Национальной академии наук могли сопоставить снимки со станции, со спутника дистанционного зондирования Земли, с самолета, беспилотника и наземную информацию.