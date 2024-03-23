В театрах Волгограда массово отменяют спектакли

Напомним, что в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» были отменены все массовые мероприятия, запланированные в Волгоградской области на 23 и 24 марта. Театры областного центра также сообщили об отмене спектаклей.
Соответствующая информация опубликована на официальных сайтах Казачьего театра, НЭТа, Молодежного театра, «Царицынской оперы», ТЮЗа, Музыкального театра.
Жителям Волгограда предлагают оформить перенос посещения. Также граждане могут вернуть потраченные на билеты деньги — средства возвратят в полном объеме.