Корабль «Союз МС-25» с новым экипажем МКС вышел на орбиту

Также сдвинулся срок возвращения Новицкого и Василевской на Землю: со 2 на 6 апреля. Всего на МКС они проведут 12 суток и вернутся домой на корабле «Союз МС-24», сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О’Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на «Союзе МС-25».