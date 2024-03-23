Корабль «Союз МС-25» с новым экипажем МКС вышел на орбиту

«Есть отделение транспортного пилотируемого корабля “Союз МС-25”. Транспортный пилотируемый корабль “Союз МС-25” выведен на орбиту искусственного спутника Земли», — сказал комментатор пуска на смотровой площадке.
Ракета стартовала в 15 часов 36 минут по московскому времени с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур.
В экипаж «Союза МС-25» вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская должна стать первой женщиной в истории независимой Белоруссии, побывавшей в космосе.
Изначально пуск корабля планировался на 16.21 мск 21 марта с Байконура. Автоматика отменила полёт прямо перед стартом, когда экипаж уже находился в корабле. Причиной стала просадка напряжения химического источника тока. Старт был перенесён на субботу.
Из-за баллистических условий не получится провести полёт по сверхкороткой схеме и пристыковать корабль к МКС через три с небольшим часа после старта, как это планировалось в случае пуска 21 марта. Ожидается, что «Союз МС-25» полетит по стандартной схеме, которая занимает более двух суток. Стыковка к российскому модулю «Причал» намечена на 18.10 мск 25 марта.
Также сдвинулся срок возвращения Новицкого и Василевской на Землю: со 2 на 6 апреля. Всего на МКС они проведут 12 суток и вернутся домой на корабле «Союз МС-24», сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О’Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на «Союзе МС-25».