150 зданий погаснут в Алматы 23 марта

«Час Земли» — самая массовая международная экологическая акция, которая проводится во всем мире по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF). В акции «Час Земли» Казахстан принимает официальное участие с 2009 года. Цель акции — привлечение внимания граждан Казахстана к проблемам сохранения жизни на планете. Более 150 объектов в Алматы принимают участие в международной экологической акции «Час Земли».