Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

150 зданий погаснут в Алматы 23 марта

23 марта с 20:30 до 21:30 часов на разных архитектурных объектах и зданиях по всему миру отключат подсветку, передает Tengri Life.

Источник: Reuters

«Час Земли» — самая массовая международная экологическая акция, которая проводится во всем мире по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF). В акции «Час Земли» Казахстан принимает официальное участие с 2009 года. Цель акции — привлечение внимания граждан Казахстана к проблемам сохранения жизни на планете. Более 150 объектов в Алматы принимают участие в международной экологической акции «Час Земли».

По информации акимата Алматы, акцию поддержали 3 городских здания, более 100 объектов общепита, 42 ТРЦ, ТЦ и ТД, 5 гостиниц и другие. В список входят:

  • Акимат Алматы (пл. Республики, 4);
  • Дом социальных услуг (Достык, 85);
  • «Алматы Бас Жоспар» (Абая, 90);
  • ГК «Шымбулак»;
  • Кок-тобе;
  • Торгово-развлекательные центры: Esentai Mall, Sputnik Mall, Mega Almaty, ЦУМ, Almaty Mall, Grand Park, АДК, Ритц Палас, Dostyk Plaza, Forum, Atakent Mall, Asia Park, Moskva Metropolitan, Март;
  • Торговые центры: Мамыр, ЦУМ, Галерея, Алтын-Тараз, Аксай-4, Domillion, Тигрохауд, Кайсар Плаза, Квартал, KRINXXI, Бакорда, Асыл, Аксай, Алма-Ата, Кайсар Тауэр, Белес, Елдаулет, Строй Сити;
  • Торговые дома: Виктория, Нур, Аэровокзал, 12 месяцев, Тумар, Дана, Тумар, Французский дом, Жанна, Алматы кілем;
  • Гостиницы и отели: InterContinental Almaty, Казахстан, Ritz-Carlton, Rixos Almaty и Swissôtel Wellness Resort Алатау Алматы.

В Алматы в этот день также планируется отключение башен «Алматы Тауэрс». Около здания, со стороны улицы Байзакова, рядом с развлекательным центром «Метро», в 20:00 пройдет флешмоб, который соберет около 200 участников.

В этом году акция проходит под лозунгом «Час Земли — Большой час, ради будущего и нас».

«Предлагается не только выключить свет, но и сделать большее: экономить электроэнергию, беречь воду, реже использовать автомобили, сдавать в переработку макулатуру и другие отходы».

отметил инициатор акции в Казахстане Бесен.

Организаторы призывают изменить простые ежедневные привычки: экономно расходовать электроэнергию и тепло, бережно относиться к воде и сделать выбор в пользу вторичной переработки бумаги и других материалов, тем самым уменьшая свой собственный, индивидуальный «экологический след» на планете.

экология