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В Волгоградской области после теракта в «Крокусе» начались рейды полиции

Рейды будут проводиться во всех районах.

В Волгоградской области по решению губернатора, принятого на совещании с силовиками после теракта в Подмосковье, усилили меры безопасности. Дополнительных сотрудников привлекли к охране общественного порядка и патрулированию улиц, также сотрудники правоохранительных органов отправились в рейды. В том числе СМИ сообщают о начавшихся проверках мест скопления мигрантов. Такие рейды уже сегодня прошли в Среднеахтубинском районе, где много иностранных работников трудятся на полях, в Волгограде.

В администрации Городищенского района области также рассказали о совместных рейдах с полицией.

— Сегодня состоялось оперативное совещание с руководителями правоохранительных структур, на котором обсудили вопросы усиления мер безопасности и антитеррористической защищенности жителей Городищенского района. Будут проводиться регулярные рейды, проверки жизнеобеспечения инфраструктуры, социальных объектов и территории района, — прокомментировали районные власти.

Чиновники призвали жителей района быть бдительными и неравнодушными друг к другу, помогая в трудную минуту, а также соблюдать всем известные правила безопасности.