В Волгоградской области после теракта в «Крокусе» начались рейды полиции

В Волгоградской области по решению губернатора, принятого на совещании с силовиками после теракта в Подмосковье, усилили меры безопасности. Дополнительных сотрудников привлекли к охране общественного порядка и патрулированию улиц, также сотрудники правоохранительных органов отправились в рейды. В том числе СМИ сообщают о начавшихся проверках мест скопления мигрантов. Такие рейды уже сегодня прошли в Среднеахтубинском районе, где много иностранных работников трудятся на полях, в Волгограде.