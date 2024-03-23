В Перми торговые центры работают под охраной Росгвардии

В связи с распоряжением губернатора Прикамья об усилении мер безопасности, в городских торгово-развлекательных центрах дежурят сотрудники Росгвардии и групп быстрого реагирования. Они замечены в ТРЦ «Планета» и ТЦ «IMALL».
— Охрана ТРЦ «Планета» работает в усиленном режиме, также сейчас в торговом центре находятся группы быстрого реагирования, а на улице дежурят сотрудники Росгвардии. Все развлекательные мероприятия отменены. ТРЦ работает в штатном режиме, — рассказали в пресс-службе ТРЦ «Планета» корреспонденту РБК Пермь.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил об отмене всех развлекательных мероприятий в регионе после трагедии в «Крокус Сити Холле». Напомним, 22 марта в Красногорске в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание и открыла стрельбу, затем устроила пожар.
По данным СК РФ на 23 марта 16:21 по московскому времени, в теракте погибли 115 человек. Среди них есть дети. Количество может увеличиться. Пермяки организовали мемориал погибшим в Сквере Уральских добровольцев.