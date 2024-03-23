В Перми торговые центры работают под охраной Росгвардии

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил об отмене всех развлекательных мероприятий в регионе после трагедии в «Крокус Сити Холле». Напомним, 22 марта в Красногорске в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание и открыла стрельбу, затем устроила пожар.