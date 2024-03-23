Весенняя саночистка началась в Астане с уборки улиц и промывки мостов

Сейчас с помощью специальной техники проводится механизированная уборка тротуаров и дорожных покрытий, где уже сошел снег. Рабочие по благоустройству ежедневно выходят на уборку газонов от мусора. Вручную и при помощи техники очищается прибордюрная часть. Также силы коммунальщиков направлены на откачку талых вод.