Штормовые предупреждения объявлены на воскресенье в 13 областях Казахстана

«24 марта на западе, юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. В Кокшетау 24 марта ветер юго-западный днем порывы 15−20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении в субботу.
В Карагандинской области и в области Улытау в воскресенье ожидается туман.
«В связи с прогнозом дальнейшего повышения дневных температур воздуха в период с 24 по 29 марта 2024 года по городам Караганда и Жезказган, и Карагандинской области и области Ұлытау ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока, подъемы уровня воды на южных реках области, при этом возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек талыми водами», — сказано в сообщении.
В Атырауской области в связи с сохранением положительного температурного фона в период с 24 по 26 марта ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на малых реках (Кызылкогинский, Жылыойский районы) и при этом возможны разливы и подтопления.
«24 марта на юге, востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман», — уточнили гидрометеорологи.
В Западно-Казахстанской области в воскресенье на севере, юге, востоке ожидается туман. В Уральске 24 марта ночью и утром ожидается туман.
«24 марта ночью в центре, на востоке Актюбинской области ожидается гололед. На севере, западе области ожидается туман», — уточняется в информации.
В Костанайской области в субботу на севере, востоке, юге ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. В Костанае 24 марта ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15−20 метров в секунду.
«24 марта днем на западе, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На западе, востоке области туман», — говорится в сообщении.
В области Абай в воскресенье на востоке, юго-западе, юге ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром в центре, на юго-западе области туман.
«24 марта ночью на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем 15−20 метров в секунду. В Петропавловске 24 марта ожидается ветер юго-западный днем 15−20 метров в секунду», — добавили в «Казгидромете».
В Кызылординской области в воскресенье в центре, на севере ожидается туман. В Кызылорде 24 марта временами ожидается туман.
«24 марта на юге Павлодарской области ожидается туман», — предупредили синоптики.