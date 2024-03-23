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Штормовые предупреждения объявлены на воскресенье в 13 областях Казахстана

Астана. 23 марта. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены на воскресенье в 13 областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +12° 7 м/с 88% 750 мм рт. ст. +13°
Источник: КазТАГ

«24 марта на западе, юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. В Кокшетау 24 марта ветер юго-западный днем порывы 15−20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении в субботу.

В Карагандинской области и в области Улытау в воскресенье ожидается туман.

«В связи с прогнозом дальнейшего повышения дневных температур воздуха в период с 24 по 29 марта 2024 года по городам Караганда и Жезказган, и Карагандинской области и области Ұлытау ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока, подъемы уровня воды на южных реках области, при этом возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек талыми водами», — сказано в сообщении.

В Атырауской области в связи с сохранением положительного температурного фона в период с 24 по 26 марта ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на малых реках (Кызылкогинский, Жылыойский районы) и при этом возможны разливы и подтопления.

«24 марта на юге, востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман», — уточнили гидрометеорологи.

В Западно-Казахстанской области в воскресенье на севере, юге, востоке ожидается туман. В Уральске 24 марта ночью и утром ожидается туман.

«24 марта ночью в центре, на востоке Актюбинской области ожидается гололед. На севере, западе области ожидается туман», — уточняется в информации.

В Костанайской области в субботу на севере, востоке, юге ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. В Костанае 24 марта ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15−20 метров в секунду.

«24 марта днем на западе, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На западе, востоке области туман», — говорится в сообщении.

В области Абай в воскресенье на востоке, юго-западе, юге ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром в центре, на юго-западе области туман.

«24 марта ночью на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем 15−20 метров в секунду. В Петропавловске 24 марта ожидается ветер юго-западный днем 15−20 метров в секунду», — добавили в «Казгидромете».

В Кызылординской области в воскресенье в центре, на севере ожидается туман. В Кызылорде 24 марта временами ожидается туман.

«24 марта на юге Павлодарской области ожидается туман», — предупредили синоптики.