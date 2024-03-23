Более 3 тыс. человек пришли сдавать кровь после теракта в «Крокусе»

Он добавил, что достаточное количество российских компаний также предлагали помощь, дополнительно к тем выплатам, которые предусмотрены Москвой и областью. «Если у российского бизнеса такая возможность и желание есть, мы предоставим счет, где бизнес может поучаствовать. Огромное количество людей сегодня предлагало нам самую разную помощь. Я хочу поблагодарить всех, кто проявил неравнодушие», — сказал губернатор.