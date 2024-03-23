Более 3 тыс. человек пришли сдавать кровь после теракта в «Крокусе»

«Вы знаете, что сегодня большое количество наших жителей в разных уголках, и прежде всего в Москве и Московской области, сдавали кровь. Эта трагедия объединила всех нас. Более 3 тыс. человек пришли сдавать кровь и всячески предлагали свою помощь», — сказал Воробьев журналистам.
Он добавил, что достаточное количество российских компаний также предлагали помощь, дополнительно к тем выплатам, которые предусмотрены Москвой и областью. «Если у российского бизнеса такая возможность и желание есть, мы предоставим счет, где бизнес может поучаствовать. Огромное количество людей сегодня предлагало нам самую разную помощь. Я хочу поблагодарить всех, кто проявил неравнодушие», — сказал губернатор.
Как сообщается в Telegram-канале министерства здравоохранения региона, 2712 доноров пришли в центры крови Подмосковья сегодня. За день в отделениях заготовлена почти тонна крови и ее компонентов.