Эпицентр подземного толчка находился в точке с координатами 13,11 градусов северной широты и 45,11 градусов западной долготы. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в северной части Атлантического океана
23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на Северо-Атлантическом Хребте в 09:00 по Гринвичу, сообщает Синьхуа со ссылкой на Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ).
Эпицентр подземного толчка находился в точке с координатами 13,11 градусов северной широты и 45,11 градусов западной долготы. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.