Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в северной части Атлантического океана

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на Северо-Атлантическом Хребте в 09:00 по Гринвичу, сообщает Синьхуа со ссылкой на Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ).

Источник: РИА "Новости"

Эпицентр подземного толчка находился в точке с координатами 13,11 градусов северной широты и 45,11 градусов западной долготы. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.