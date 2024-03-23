Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в северной части Атлантического океана

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на Северо-Атлантическом Хребте в 09:00 по Гринвичу, сообщает Синьхуа со ссылкой на Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ).