Какой сегодня праздник: 24 марта

Что интересного произошло 24 марта
Сегодня отмечают Международный день борьбы с депрессией. Точные сведения об истории появления дня борьбы с депрессией отсутствуют. Депрессия распространена во всех странах мира. От нее страдает 350 миллионов человек. Мужчины менее подвержены заболеванию, чем женщины.
Генеральная ассамблея ООН утвердила дату 24 марта как Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв. День в календаре был выбран в честь Оскара Арнульфо Ромеро-и-Гальдамеса — архиепископа Сан-Сальвадора, который выступал против бедности, социального неравенства, убийств и пыток. За свои взгляды архиепископ подвергался нападкам со стороны приверженцев радикальных течений и, в конце концов, был убит. Это случилось 24 марта 1980 года.
А еще сегодня Всемирный день борьбы против туберкулеза, который был учрежден в 1982 году. Дата праздника приурочена открытию немецком врачом Робертом Кохом палочки в 1882 году, являющейся возбудителем недуга. Опасная бактерия получила название в честь своего первооткрывателя. Первое мероприятие прошло в 100-летний юбилей научного прорыва, удостоенного Нобелевской премии.
Исторические события 24 марта в мире
1930-й — карликовая планета Плутон получает свое нынешнее имя;
1933-й — Гитлер провозгласил Германию Третьим рейхом. Новая империя, по его мнению, была наследницей Священной Римской империи и должна была просуществовать тысячу лет;
2001-й — выход первого релиза Mac OS X;
2008-й — в Олимпии зажжен огонь Пекинской олимпиады.
Исторические события 24 марта в Казахстане
1992-й — состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Венгерской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Куба;
1998-й — в столице Италии Риме состоялась конференция на тему «Знакомство с Казахстаном».
Дни рождения знаменитостей 24 марта в мире
В 1900 году родился Иван Козловский — советский оперный и камерный певец (тенор), режиссер. Народный артист СССР (1940). Герой Социалистического Труда (1980);
в 1954 году родился Александр Серов — советский и российский эстрадный певец, и композитор. Народный артист Российской Федерации (2004);
в 1965 году родился Питер Джейкобсон — американский актер. Наиболее известен по роли доктора Криса Тауба в телесериале «Доктор Хаус»;
в 1973 году родился Андрей Мерзликин — российский актер театра и кино. Сыграл в картине «Бумер» (2003), благодаря которой стал одним из самых популярных актеров.
Кто родился 24 марта в Казахстане
В 1965 году родился Кайрат Кожамжаров — казахстанский государственный деятель, экс-депутат сената, до этого возглавлял Генеральную прокуратуру Казахстана.
24 марта в православном календаре
Сегодня отмечается Ефимов день, названный в честь святого Евфимия, архиепископа Новгородского, почитаемого православными верующими в данную дату. Святой Евфимий ушел в монастырь в возрасте 15 лет, всю жизнь строил и восстанавливал храмы, много трудов положил на переписку книг.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Василий, Георгий, Ефим, Иван.