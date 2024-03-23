Какой сегодня праздник: 24 марта

Генеральная ассамблея ООН утвердила дату 24 марта как Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв. День в календаре был выбран в честь Оскара Арнульфо Ромеро-и-Гальдамеса — архиепископа Сан-Сальвадора, который выступал против бедности, социального неравенства, убийств и пыток. За свои взгляды архиепископ подвергался нападкам со стороны приверженцев радикальных течений и, в конце концов, был убит. Это случилось 24 марта 1980 года.