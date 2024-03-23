Весеннее тепло: синоптики рассказали о погоде на следующую неделю

В начале недели влажность ожидается до 90%, утром местами будет туманно. Ночью ожидается прохладная погода — от −3 до +3°C. Днем столбик термометра покажет от +7 до +10°C, а во второй день очередной рабочей недели до +11°C.
Погода начнет сильно меняться в среду. «Ситуация в атмосфере заметно изменится, ведь за погоду в Беларуси станет ответственна область высокого атмосферного давления. Из-за этого в облаках появятся прояснения — вероятность осадков резко снизится до 0. Утром местами стоит ожидать слабый туман, влажность прогнозируется до 70%», — сказал Рябов.
Температура ночью прогнозируется от −2°C до +3°C, днем — до +12°C, а в четверг и вовсе термометр покажет до +15°C. Снова поменяется погода в пятницу, ее будут определять атмосферные фронты с северо-запада Европы.
Ожидается преобладание облачной с прояснениями и небольшими осадками погоды.
Утром в пятницу прогнозируется слабый туман, ночью прогнозируется от −2 до +2°C, а днем до +14°C.
В выходные ожидаются непродолжительные дожди, небольшой туман. А в воскресенье воздух прогреется ночью от +3 до +8°C, в субботу в середине дня до +15°C, в воскресенье столбик термометра поползет вверх и покажет до +17°C.
Водителям стоит учитывать, что туман значительно снижает видимость и затрудняет движение транспорта, а также увеличивает вероятность возникновения ДТП.