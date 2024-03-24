Светлаков рассказал подробности своего спасения в «Крокусе»

После того как все зрители из лож вышли, менеджер закрыла выходы, поскольку была опасность, что оттуда зайдут террористы. Затем Светлаков и еще несколько человек решили баррикадировать входы в коридор при помощи стульев и диванов. «Тут был, наверное, самый страшный момент — звуки стрельбы затихли и через паузу дверь в коридор, напротив которой были мы с другом и моей племянницей Машей, начали взламывать», — сказал он. Однако это оказались другие зрители, которые также искали выход.