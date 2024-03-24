Каким будет первое затмение 2024 года и где его можно увидеть

В ночь с 24 на 25 марта 2024 года произойдет полутеневое лунное затмение. Оно начнется в 07:53 по минскому времени, достигнет максимальной фазы в 10:12 и завершится в 12:32. Общая продолжительность затмения составит 4 часа 39 минут.
Увидеть его смогут жители западной половины Африки, Западной Европы, Северной и Южной Америки, восточной части Азии и восточной половины Австралии. В России его частично можно будет увидеть в Магаданской области, Чукотском автономном округе и на Камчатке. С территории Беларуси это затмение видно не будет.
Во время полутеневого затмения лунный диск слегка потемнеет, а в середине затмения вне тени Земли окажется лишь тонкий полумесяц. 95,6% лунного диска будет находиться в это время в полутени.
Мартовское лунное затмение станет первым в этом году, за ним последуют еще три затмения: полное солнечное затмение 8 апреля, частное лунное затмение 18 сентября и кольцеобразное солнечное затмение 2 октября.
Лунное затмение в этот раз открывает коридор затмений — так называют промежуток времени между двумя такими явлениями, следующими друг за другом с небольшим перерывом.
Астрологи считают, что в такие периоды возможно множество загадочных и странных событий.
Что касается самого лунного затмения, то научных доказательств того, что оно как-то по-особому влияет на человека, нет. На него могут реагировать чувствительные и метеозависимые люди: возможно чувство тревоги, беспокойства, повышенная нервная возбудимость.
Советы астрологов
С точки зрения астрологии, это не самый благоприятный период времени.
Астрологи рекомендуют не начинать что-то важное, не заниматься тяжелым физическим трудом, не отправляться в поездки, путешествия. Важно сохранять спокойствие, держать эмоции под контролем и не попадаться ни на какие провокации.
Что нельзя делать в затмение:
- рисковать и поступать необдуманно;
- вступать в словесные перепалки;
- прибегать к медицинским процедурам и операциям;
- подписывать важные документы, вкладывать деньги, менять работу;
- оформлять новые отношения;
- делать крупные покупки, начинать ремонт, перестановку.
В то же время этот день нельзя совсем вычеркивать из жизни. Лунное затмение — прекрасный повод подвести итоги, сделать выводы, понаблюдать за происходящим вокруг, провести время с друзьями и близким людьми, погулять на свежем воздухе. Главное — находиться в позитивной, доброжелательной обстановке, заниматься тем, что приносит вам удовольствие и дарит покой и гармонию.