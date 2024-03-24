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Каким будет первое затмение 2024 года и где его можно увидеть

Когда произойдет первое затмение 2024 года, каким оно будет, жители каких стран его увидят, а также что оно означает с точки зрения астрологии — читайте в справке на Sputnik Беларусь.

Источник: Роскосмос

В ночь с 24 на 25 марта 2024 года произойдет полутеневое лунное затмение. Оно начнется в 07:53 по минскому времени, достигнет максимальной фазы в 10:12 и завершится в 12:32. Общая продолжительность затмения составит 4 часа 39 минут.

Увидеть его смогут жители западной половины Африки, Западной Европы, Северной и Южной Америки, восточной части Азии и восточной половины Австралии. В России его частично можно будет увидеть в Магаданской области, Чукотском автономном округе и на Камчатке. С территории Беларуси это затмение видно не будет.

Во время полутеневого затмения лунный диск слегка потемнеет, а в середине затмения вне тени Земли окажется лишь тонкий полумесяц. 95,6% лунного диска будет находиться в это время в полутени.

Мартовское лунное затмение станет первым в этом году, за ним последуют еще три затмения: полное солнечное затмение 8 апреля, частное лунное затмение 18 сентября и кольцеобразное солнечное затмение 2 октября.

Лунное затмение в этот раз открывает коридор затмений — так называют промежуток времени между двумя такими явлениями, следующими друг за другом с небольшим перерывом.

Астрологи считают, что в такие периоды возможно множество загадочных и странных событий.

Что касается самого лунного затмения, то научных доказательств того, что оно как-то по-особому влияет на человека, нет. На него могут реагировать чувствительные и метеозависимые люди: возможно чувство тревоги, беспокойства, повышенная нервная возбудимость.

Советы астрологов

С точки зрения астрологии, это не самый благоприятный период времени.

Астрологи рекомендуют не начинать что-то важное, не заниматься тяжелым физическим трудом, не отправляться в поездки, путешествия. Важно сохранять спокойствие, держать эмоции под контролем и не попадаться ни на какие провокации.

Что нельзя делать в затмение:

  • рисковать и поступать необдуманно;
  • вступать в словесные перепалки;
  • прибегать к медицинским процедурам и операциям;
  • подписывать важные документы, вкладывать деньги, менять работу;
  • оформлять новые отношения;
  • делать крупные покупки, начинать ремонт, перестановку.

В то же время этот день нельзя совсем вычеркивать из жизни. Лунное затмение — прекрасный повод подвести итоги, сделать выводы, понаблюдать за происходящим вокруг, провести время с друзьями и близким людьми, погулять на свежем воздухе. Главное — находиться в позитивной, доброжелательной обстановке, заниматься тем, что приносит вам удовольствие и дарит покой и гармонию.