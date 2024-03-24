Каким будет первое затмение 2024 года и где его можно увидеть

В то же время этот день нельзя совсем вычеркивать из жизни. Лунное затмение — прекрасный повод подвести итоги, сделать выводы, понаблюдать за происходящим вокруг, провести время с друзьями и близким людьми, погулять на свежем воздухе. Главное — находиться в позитивной, доброжелательной обстановке, заниматься тем, что приносит вам удовольствие и дарит покой и гармонию.