Какой сегодня день: 24 марта

Сегодня отмечается Всемирный день против туберкулеза. Чем еще ознаменовано 24 марта — в справке Sputnik.
Что произошло 24 марта
В 1155 году Юрий Долгорукий захватил Киев и вступил на его престол.
В 1794 году началось восстание Тадеуша Костюшко.
В 1802 году английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз.
В 1882 году немецкий ученый Роберт Кох объявил об открытии возбудителя туберкулеза.
В 1896 году русский физик Александр Попов осуществил в Русском физико-химическом обществе первую передачу радиосигнала.
В 1930 году карликовая планета получила имя Плутон.
В 1972 году в Америке состоялась премьера картины «Крестный отец».
Кто родился 24 марта
Живописец Орест Кипренский (1782−1836).
Иллюзионист Гарри Гудини (1874−1926).
Писатель Алексей Новиков-Прибой (1877−1944).
Физик Сергей Вавилов (1891−1951).
Певец Иван Козловский (1900−1993).
Певица Клавдия Шульженко (1906−1984).
Гангстер Клайд Бэрроу, партнер Бонни Паркер (1909−1934).
Актер Стив Маккуин (1930−1980).
Певец Александр Буйнов (1950).
Актриса Виктория Толстоганова (1972).
Актер Андрей Мерзликин (1973).
Актриса Джессика Честейн (1977).
24 марта в православном календаре
В этот день верующие православные чтут память архиепископа Новгородского Евфимия, святого Софрония, патриарха Иерусалимского; Святителя Софрония, епископа Врачанского, преподобного Софрония Печерского. Также церковь вспоминает о перенесении святых останков мученика Епимаха. Продолжается Великий пост.
Именины
24 марта именины у Георгия, Ивана, Ефима и Василия.