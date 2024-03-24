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Какой сегодня день: 24 марта

Этот день является 84-м в григорианском календаре. До конца года остается 282 дня.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня отмечается Всемирный день против туберкулеза. Чем еще ознаменовано 24 марта — в справке Sputnik.

Что произошло 24 марта

В 1155 году Юрий Долгорукий захватил Киев и вступил на его престол.

В 1794 году началось восстание Тадеуша Костюшко.

В 1802 году английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз.

В 1882 году немецкий ученый Роберт Кох объявил об открытии возбудителя туберкулеза.

В 1896 году русский физик Александр Попов осуществил в Русском физико-химическом обществе первую передачу радиосигнала.

В 1930 году карликовая планета получила имя Плутон.

В 1972 году в Америке состоялась премьера картины «Крестный отец».

Кто родился 24 марта

Живописец Орест Кипренский (1782−1836).

Иллюзионист Гарри Гудини (1874−1926).

Писатель Алексей Новиков-Прибой (1877−1944).

Физик Сергей Вавилов (1891−1951).

Певец Иван Козловский (1900−1993).

Певица Клавдия Шульженко (1906−1984).

Гангстер Клайд Бэрроу, партнер Бонни Паркер (1909−1934).

Актер Стив Маккуин (1930−1980).

Певец Александр Буйнов (1950).

Актриса Виктория Толстоганова (1972).

Актер Андрей Мерзликин (1973).

Актриса Джессика Честейн (1977).

24 марта в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память архиепископа Новгородского Евфимия, святого Софрония, патриарха Иерусалимского; Святителя Софрония, епископа Врачанского, преподобного Софрония Печерского. Также церковь вспоминает о перенесении святых останков мученика Епимаха. Продолжается Великий пост.

Именины

24 марта именины у Георгия, Ивана, Ефима и Василия.